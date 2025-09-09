Inter, ad Appiano si rivedono Calha, Dumfries, Zielinski e De Vrij

In casa Inter è iniziato il countdown in vista del Derby d'Italia e, con la sosta per gli impegni delle nazionali vicina alla fine, Appiano Gentile inizia a ripopolarsi. Oggi al centro sportivo nerazzurro si sono rivisti Hakan Calhanoglu, il polacco Piotr Zielinski e i due olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Rientri che, dopo tre giorni di riposo concessi al gruppo, consentono a Chivu di iniziare a impostare con più giocatori il lavoro in preparazione al big match contro la Juve e che il club nerazzurro ha voluto accogliere su X. "Sono tornati", si legge in un post accompagnato da una foto dei quattro calciatori impegnati sul terreno di gioco durante l'allenamento.