INTER

Inter, ad Appiano si rivedono Calha, Dumfries, Zielinski e De Vrij

Il centro sportivo di Appiano Gentile inizia a ripopolarsi in vista del Derby d'Italia

09 Set 2025 - 19:27
© @Inter
© @Inter
© @Inter

© @Inter

© @Inter

In casa Inter è iniziato il countdown in vista del Derby d'Italia e, con la sosta per gli impegni delle nazionali vicina alla fine, Appiano Gentile inizia a ripopolarsi. Oggi al centro sportivo nerazzurro si sono rivisti Hakan Calhanoglu, il polacco Piotr Zielinski e i due olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Rientri che, dopo tre giorni di riposo concessi al gruppo, consentono a Chivu di iniziare a impostare con più giocatori il lavoro in preparazione al big match contro la Juve e che il club nerazzurro ha voluto accogliere su X. "Sono tornati", si legge in un post accompagnato da una foto dei quattro calciatori impegnati sul terreno di gioco durante l'allenamento. 

inter
derby d'italia

