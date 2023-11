Inter, accordo con Qatar Airways: "Il brand continua a crescere"

Il momento d'oro dell'Inter continua, in campo come al di fuori dello stesso. Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, e conseguente riconoscimento economico, e con la vetta del campionato saldamente tra le mani, la società nerazzurra ha ufficializzato un nuovo accordo commerciale. Qatar Airways è il nuovo Official Global Airline Partner e lo sarà fino alla stagione 2025/26.