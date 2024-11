Inter, accertamenti medici per Calhanoglu: Inzaghi attende e pre-allerta Asllani

La sua assenza si è fatta sentire nel pesante ko subito dalla Turchia contro il Montenegro: oggi Calhanoglu torna ad Appiano con il morale certamente non alto ma con la speranza di potersi mettere a disposizione dell'Inter e di Simone Inzaghi se non subito almeno molto presto. Lunedì, in conferenza stampa, il regista nerazzurro aveva minimizzato circa l'entità del problema accusato contro il Galles, dicendosi anzi speranzoso di poter essere in campo già sabato contro il Verona. Auspicio che è anche di tutti i tifosi nerazzurri. Tuttavia, che questo possa accadere, è al momento poco probabile: all'Inter nessuno vuole correre rischi, tenuto conto dei tanti impegni in calendario, incominciando dal match di Champions di martedì contro il Lipsia. Inzaghi ha pronto il sostituto naturale di Calhanoglu, vale a dire Asllani, e al netto degli accertamenti medici che il turco svolgerà sotto la supervisione del dottor Volpi (non oggi ma nella giornata di domani), lo preserverà dall'impegno di campionato.