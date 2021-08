Inter a Parma senza Lukaku: tifosi nerazzurri sul piede di guerra

LA PROTESTA

Circa 500 suporter pronti a contestare la cessione al Chelsea del bomber belga

Si preannuncia una serata molto calda al Tardini. Non tanto per l'amichevole del Parma con l'Inter, ma per l'annunciata contestazione dei tifosi nerazzurri per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Una protesta di circa 500 ultrà per ribadire alla società la grande indignazione per le mosse in uscita del club. Una dura presa di posizione dei supporter che punterà ancora il dito contro Steven Zhang e la proprietà dopo gli striscioni già esposti sotto la sede nerazzurra. Getty Images

Rischia dunque di assumere un significato pesantissimo il test dell'Inter a Parma. A quasi due settimana dall'ultima amichevole, in nerazzurri torneranno in campo contro il club appena retrocesso in Serie B senza Lukaku, ma i fari saranno tutti puntati sulle tribune e a bordocampo. L'imminente addio di Big Rom, infatti, ha scatenato l'ira dei tifosi, pronti a ricordare duramente alla società le promesse fatte e a chiedere spiegazioni sulla cessione del bomber e sui piani del club per continuare a mantenere competitiva la rosa senza ridimensionare ulteriormente il progetto tecnico. Un faccia a faccia che si prospetta caldissimo.