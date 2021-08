Jorginho aspetta Lukaku al Chelsea: "Ci darà un grande contributo"

Tutto pronto al Chelsea per l'arrivo di Romelu Lukaku, dopo l'intesa con l'Inter sulla cifra per lasciare partire l'attaccante belga. E c'è chi, tra i giocatori dei Blues, lo considera già un compagno di squadra ed è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. "Un giocatore come Lukaku, che sta disputando grandi stagioni, che è stato un campione in Italia, sicuramente è un giocatore che ci darà un grande contributo", le parole di Jorginho ai microfoni di Tnt Sports.