Inchiesta plusvalenze, GdF alla Covisoc per acquisire documenti

richiesta dei pm

In totale sono 62 i trasferimenti sospetti tra il 2019 e il 2021: ci sono anche Juventus e Napoli

I finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura milanese che indaga anche sulle plusvalenze dell'Inter, questa mattina hanno acquisito negli uffici della Covisoc, situati presso la Federcalcio a Roma, la relazione su 62 operazioni sospette tra il 2019 e il 2021 che riguardano il trasferimento di giocatori di una serie di squadre italiane, tra cui quella nerazzurra, Juventus e Napoli. Getty Images

La relazione della Covisoc verrà acquisita e finirà agli atti dell'inchiesta, condotta dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi per l'ipotesi di falso in bilancio. In particolare, sotto la lente dei pm milanesi sono finiti i contratti di almeno 10 calciatori. Tra queste, le operazioni che riguardano il portiere romeno Ionut Radu e l'attaccante Andrea Pinamonti. Nell'ambito della stessa inchiesta, il 21 dicembre erano state perquisite le sedi dell'Inter e della Lega Calcio.