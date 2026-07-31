Boban ricorda Baresi: "Tra i più grandi di sempre. E quando andavo fuori posizione..."

Poi Zorro regala un aneddoto: "Baresi mi fece capire subito che bisognava dimostrare per meritarsi di stare al Milan. All'inizio ti salutava e basta, poi se dimostravi di essere un giocatore da Milan lui ti dava più spazio. Avevo un enorme rispetto, non paura, nei suoi confronti. Quel Milan vinceva, era una squadra seria. Io arrivai come giocatore abbastanza anarchico, da 10 puro, per poi spostarmi nel 4-4-2 anche come esterno o centrale. Ricordo che una volta giocavo in mezzo, ma mi sganciai per un dribbling. Arrivammo quasi a segnare, però Baresi mi fece comunque il culo dicendomi che la cosa più importante è mantenere l'equilibrio e che, se giocavo in mezzo, dovevo restare in mezzo".