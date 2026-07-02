Bastoni sotto indagine per prostituzione minorile: il calciatore gioca in difesa e non si presenterà davanti ai pm

Questo ovviamente non significa che tutti pagassero. In una chat con Salamone, ad esempio, Bastoni si lamenta dei costi a suo carico per la serata, taxi per le ragazze compreso: "Sushi quanto costa circa? In 6... 100 euro". E Salamone risponde: "Amico, ma potrà mai costare un sushi 100 euro? Poi siamo in 8". E ancora: "Ma le tipe non mangiano una sega", dice Bastoni. E l'amico risponde: "Conosco gente che guadagna 1500 euro al mese ed è più brillante di te". Proprio su questi pagamenti verte l'indagine della Procura che proverà a chiederne conto a Bastoni. Starà a lui decidere se rispondere oppure no alle domande del pm.