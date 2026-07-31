Mancini festeggia il ritorno in nazionale citando Venditti: "Certi amori non finiscono..."

31 Lug 2026 - 13:20
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Prima uscita sui social per Roberto Mancini da quando è ritornato commissario tecnico della nazionale. In un post su Instagram, l'allenatore azzurro cita la canzone "Amici mai" di Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono fanno giri immensi poi ritornano. Forza Italia", il messaggio con allegata una sua foto accompagnata dallo stemma della Figc. 

Nella serata di ieri, Mancini aveva pubblicato la stessa foto sulla stories, accompagnata dalla canzone di Luciano Ligabue: "Sono sempre i sogni a dare forma al mondo". Tra riferimenti musicali e voglia di ripartire, il ct è più che carico alla nuova avventura azzurra.

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