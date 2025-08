Brest, Roy: "Conte uno dei migliori al mondo, Lang e Lucca faranno la differenza"

Eric Roy, allenatore del Brest che oggi affronterà il Napoli in amichevole, ha parlato a Il Mattino. Durante la chiacchierata c'è stato anche l'occasione di fare un salto alla passata stagione, quando gli azzurri sono diventati campioni d'Italia: "Averne la certezza è sempre complicato ma un anno fa ho visto un Napoli che era già squadra. Ed era merito di Conte, uno dei migliori al mondo. Sapevo che la sua mentalità alla fine avrebbe potuto fare la differenza. De Bruyne? Che qualità. Kevin. E che colpo per il Napoli. Ma non è l’unico. Lo scorso anno, in Champions League, abbiamo incrociato Lang con il PSV. Un giocatore fantastico, che fa la differenza.