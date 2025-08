Carrera: "Il ritorno di Bremer vale come un colpo di mercato"

In un'inervista rilasciata a TuttoSport, Massimo Carrera ha parlato così del ritorno di Bremer: "Tudor ha bisogno di avere delle certezze alle quali affidarsi e Bremer rientra in questa lista restrittissima: parliamo di uno dei centrali più forti del mondo che negli anni è cresciuto tantissimo. A livello tecnico e tattico per la Juventus vale come un colpo di mercato. Ma anche aver raccolto un leader, cambia molto la prospettiva del valore del gruppo: un conto è vederlo alla Continassa, un altro è poter contare quotidianamente su di lui in campo e nello spogliatoio. Sono sicuro che il brasiliano riuscirà a cambiare il volto della squadra".