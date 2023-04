Mbappé & Co. vicini a Lukaku: "Tutti uniti contro il razzismo"

IL CASO

Solidarietà social da compagni e colleghi per l'attaccante dell'Inter dopo gli insulti allo Stadium. E Nainggolan affonda il colpo contro la Juve

Juventus-Inter bollente: finale con rissa e tre espulsi







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo i vergognosi insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku durante la partita contro la Juve, tanti campioni si sono schierati al fianco dell'attaccante dell'Inter testimoniando sui social la loro vicinanza. "Siamo nel 2023 e ci sono sempre gli stessi problemi - ha scritto Kylian Mbappé sul suo profilo Instagram -. Ma non ve lo permetteremo. Tutti uniti contro il razzismo". Gli fanno eco Vinicius ed Evra. "Siamo con te, fratello", ha scritto l'attaccante del Real Madrid. "Dobbiamo tutti smettere di fingere di lottare contro il razzismo, il silenzio è un crimine", ha commentato invece l'ex bianconero.

Inter, Lukaku: "La storia si ripete, spero vengano presi provvedimenti"

E non è tutto qui. Dopo lo sfogo su Instagram, a Lukaku sono infatti arrivati numerosissimi messaggi di solidarietà via social da alcuni club o rappresentanti delle istituzioni, diversi compagni di squadra e tanti colleghi sparsi per il mondo. Da Balotelli a de bruyne, passando per Infantino, Courtois, Nainggolan, Hakimi, Tielemans, Onana, Dumfires, Materazzi, Weah, Zirkzee e molti altri ancora. Particolarmente pungente nei confronti della Juve la risposta di Nainggolan al post di Lukaku. "Cosa ti aspettavi là?", ha scritto l'ex nerazzurro dopo aver mostrato sostegno al bomber dell'Inter con l'emoji del muscolo. Il mondo del calcio si stringe attorno a Big Rom e si schiera unito contro il razzismo.

© instagram

© instagram

© instagram

