Inter, Lukaku: "La storia si ripete, spero vengano presi provvedimenti"

Il bomber nerazzurro sui social: "Ci sono già passato nel 2019, ora di nuovo nel 2023... Fan... il razzismo"

Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo gli insulti razzisti piovutigli addosso nel finale di Juventus-Inter: "La storia si ripete - ha scritto l'attaccante belga su Instagram -. Ci sono passato nel 2019 e ora di nuovo nel 2023, spero che la Lega prenda provvedimenti sul serio questa volta, perché questo splendido sport dovrebbe essere goduto da tutti. Grazie dei messaggi di sostegno e fan... il razzismo".

Nel suo messaggio Big Rom fa riferimento a un episodio molto simile a quello dello Stadium, accaduto nella seconda giornata del campionato 2019/20: si giocava Cagliari-Inter e anche in quell'occasione insulti e ululati razzisti gli piovvero addosso prima e dopo un rigore da lui realizzato, che fissò il risultato sull'1-2 per i nerazzurri. All'epoca il Giudice sportivo, nonostante un supplemento d'indagine richiesto dalla Procura federale, decise di non sanzionare la società sarda in alcun modo.