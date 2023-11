Il "caso" Dimarco: cross sbagliato o gol cercato?

CHE DIBATTITO

La magia dell'interista divide gli appassionati, ma tutti si godono l'incredibile rete da centrocampo. Mauro: "Per lui tirare così è facile". Trevisani: "Come Sheva"

Cross sbagliato o gol cercato? Il dibattito impazza tra gli appassionati di calcio dopo aver visto la magia con cui Federico Dimarco ha dato il via al successo dell'Inter sul Frosinone . Un incredibile tiro da 56 metri, che ha sorpreso Turati, ma forse non il suo autore. Che a fine partita ha tenuto a precisare che non è stata una rete voluta solo dal caso. “All’inizio ho visto Dumfries, poi ho visto Turati fuori… Meno male che è entrata, se no prendevo tanti di quelli insulti che manco immaginavo", ha scherzato il terzino sinistro.

Vedi anche inter Inter, Dimarco scherza: "Meno male che è entrata, altrimenti chissà quanti insulti" Ci crede decisamente meno Henrikh Mkhitaryan. "Dimarco ha detto che voleva tirare? Si? Ma tutti noi sappiamo che voleva crossare per Denzel (Dumfries, ndr). Alla fine l'importante è che sia entrata. Il gol è gol, sono veramente contento per lui. Risolto il mistero? Ma no, sono onesto", le sue parole a caldo.

La verità è che chi ha giocato a calcio ad alto livello è sicuro che il gol di Dimarco sia stato voluto. Come pensa Massimo Mauro. "Dimarco ha un piede tale che tirare per lui così è facile. Ha la testa bassa e invece guarda il portiere, è questa la cosa pazzesca che fa. Lui è intelligenze e ha classe", ha detto a Pressing.

L'importante, comunque, è aver visto una perla del genere. "Chissenefrega se voleva tirare o meno, ha fatto un gol pazzesco come Shevchenko in Milan-Juve. Solo a un giocatore che ha un piede come questo può riuscire una roba del genere", il pensiero di Riccardo Trevisani.

E voi cosa ne pensate? Cross sbagliato o gol cercato?