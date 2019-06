Icardi: video bianconero, ma passione tutta nerazzurra

07/06/2019

Un video emozionale, della durata di un minuto e in bianco e nero come ormai tutte le foto pubblicate: Mauro Icardi ripercorre così la stagione appena terminata, forse l'ultima con la maglia dell'Inter. L'attaccante argentino ricorda i gol segnati, le esultanze a bordo campo con la moglie-agente Wanda Nara, la gioia dei tifosi sugli spalti. Una stagione che in realtà è stata negativa, con il crollo di rendimento dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano.