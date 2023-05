Samir Handanovic potrebbe essere a una delle sue ultime partite con l'Inter, ma il portiere non pensa al suo futuro, quanto a vincere un altro trofeo. "Ancora non so niente, aspetto questa partita come tutte le altre. Siamo qui all'Inter per alzare trofei, negli ultimi anni abbiamo riportato la squadra a competere per ciò che merita", ha detto. Sulla stagione: "Non posso definirla perché non è ancora finita, le partite mancanti determineranno molto".