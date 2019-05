Hall of Fame Inter: Facchetti per acclamazione! Poi Toldo, Stankovic e Meazza

11/05/2019

Francesco Toldo, Dejan Stankovic, Peppino Meazza ma soprattutto, permettetecelo, Giacinto Facchetti, il capitano, il presidente, il simbolo imperituro della storia dell'Inter. Sono loro ad entrare nella Hall of Fame nerazzurra: l'edizione 2019, la seconda dell'iniziativa, ha visto migliaia di voti e premiare quattro grandi che abbracciano la storia secolare del club. Nel 2018 i primi ad entrare nella Hall of Fame erano stati Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus e Ronaldo: "Quattro leggende - ricorda il sito dell'Inter - che ora vengono raggiunte da altri quattro calciatori che hanno scritto pagine indimenticabili della storia nerazzurra. La cerimonia di premiazione avverrà lunedì sera a San Siro, nel prepartita di Inter-Chievo. Per Giacinto Facchetti ritireranno il premio i figli, mentre per Giuseppe Meazza il nipote.



ECCO L'ESITO COMPLETO DELLE VOTAZIONI



- Categoria Portieri: Francesco Toldo ha preceduto Gianluca Pagliuca e Giuliano Sarti.



- Categoria Difensori: Giacinto Facchetti ha preceduto Giuseppe Bergomi e Marco Materazzi.



- Categoria Centrocampisti: Dejan Stankovic ha preceduto Sandro Mazzola e Nicola Berti.



- Categoria Attaccanti: Giuseppe Meazza ha preceduto Alessandro Altobelli e Christian Vieri.