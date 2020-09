Hakimi con la maglia numero 55, anzi no: giallo in casa Inter

Achraf Hakimi indosserà la maglia 55 all'Inter, anzi no. Giallo in casa nerazzurra dopo che in mattinata i canali social del club hanno ufficializzato il numero del marocchino salvo poi rimuovere tutto. Cosa è successo? Evidentemente un ripensamento del giocatore che starebbe aspettando un altro il numero, magari il 2, che indossa in Nazionale, in caso di uscita di Godin. Molti tifosi sul web hanno fatto riferimento a Yuto Nagatomo che ha indossato il 55 per 7 anni, ma il giapponese non c'entra nulla. Ora bisognerà aspettare la scelta ufficiale dell'ex Borussia Dortmund.