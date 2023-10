Inter-Bologna, Frattesi tenta il recupero, senza rischi

verso inter-bologna

Mercoledì ancora allenamento personalizzato ma il centrocampista è in recupero e scalpita, anche per rispondere alle convocazioni azzurre

Inter, prima vittoria in Champions: Thuram stende il Benfica





































L'ultimo impegno di questo primo mini-scorcio della stagione vedrà l'Inter impegnata a San Siro contro il Bologna: la vittoria sul Benfica ha riportato definitivamente entusiasmo dopo la caduta con il Sassuolo e il poker di Salerno, ora i nerazzurri vogliono chiudere al meglio prima della pausa per le nazionali, confermando il primo posto in campionato. A 48 ore dalla sfida contro Thiago Motta, Simone Inzaghi studia qualche cambio di formazione anche perché l'impegno in Champions è stato ad alto livello di intensità, fisica e psicologica: sabato spera di candidarsi anche Davide Frattesi, in ripresa dopo il lieve risentimento ai flessori della coscia destra rimediato contro il Sassuolo.

Ieri il centrocampista si è allenato ancora a parte, assieme a Sensi e Arnautovic, ma è comunque in netta ripresa e spera davvero di rientrare tra i convocati per il Bologna, anche perché vorrebbe dire poter rispondere positivamente alle convocazioni di Luciano Spalletti per le partite della Nazionale contro Malta e Inghilterra valevoli per le qualificazioni a Euro 2024. Frattesi sarebbe utile anche a Inzaghi per le rotazioni a centrocampo, anche se contro il Benfica ha avuto risposte positive un po' da tutti: Barella alla miglior prestazione stagionale, Mkhitaryan sempre ad altissimi livelli, Calhanoglu solido e anche Asllani ha confermato i segnali positivi già visti a Salerno.

Tutto questo, però, con logica cautela visto che nessuno ha voglia di ricadute, a maggior ragione con una sola partita da giocare prima della sosta. Frattesi è atteso agli allenamenti in gruppo e verrà rischiato, nel caso, solo se dimostrerà di avere recuperato completamente: non c'è particolare fretta, la differenza la fa la voglia del giocatore di riabbracciare i compagni. Se ci fosse qualche piccolo intoppo, nessun problema: li riabbraccerà dopo la sosta.