Inter, la giornata di Frattesi: gol, resta in mutande e fa lo scavetto che tradisce Henry

Il centrocampista doppiamente decisivo: segna la rete del definitivo 2-1 e rovina il dischetto dove Henry calcerà il rigore sul palo

Inter-Verona, Dimarco e Acerbi esultano in faccia a Henry: bufera social



















































© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Contro il Verona giornata da vero eroe nerazzurro per Davide Frattesi che oltre a segnare il decisivo 2-1 con cui l'Inter si è laureata campione d'inverno, ha messo lo zampino anche nel calcio di rigore sbagliato al 100' da Thomas Henry. Nei momenti concitati dell'assegnazione del penalty ai gialloblù, infatti, il centrocampista interista ha schiacciato con i piedi il dischetto (un po' come Maspero nel derby Juve-Torino del 2001, quando Salas sbagliò il rigore) probabilmente non facilitando il calcio del francese. Magari Henry avrebbe sbagliato lo stesso ma sul palo colpito si può dire che c'è anche lo zampino di Frattesi.

"In questa vittoria c'è tutto, un gruppo fantastico, anche chi gioca meno è sempre al centro dell'attenzione e si sente importante: in una lunga annata questo conta" ha spiegato Frattesi dopo la partita. E sull'esultanza sfrenata, aggrappato al cancello e con i pantaloncini tirati dai compagni a lasciarlo quasi in mutande, ha sorriso: "Avrei fatto anche di peggio ma ho voluto evitare un'altra ammonizione...".

Ancora Frattesi a Dazn: "Il gol? Ho capito che poteva nascere una situazione del genere, mi sono lanciato sulla palla e ho avuto fortuna. Questo gol mi dà più fiducia e spero di poter dare ancora di più alla squadra". Infine, sul minutaggio che Inzaghi gli ha riservato sin qui: "Ora sto meglio. C'è stato un periodo difficile perché ero abituato a giocare sempre, sono una mezzala di inserimento e non avevo sempre il motore al 100%".