Inter, Bastoni e Dumfries in gruppo: Fiorentina più vicina

verso fiorentina-inter

Primo allenamento per i nerazzurri dopo la Supercoppa: al centro provati Asllani e Frattesi

Altra giornata di lavoro per l'Inter verso la sfida di domenica sera allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Per Simone Inzaghi buone notizie da Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries che si sono allenati col gruppo e sono da considerare convocabili anche se entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Per il difensore e l'esterno destro potrebbe esserci un ingresso nella ripresa, anche alla luce del successivo big match contro la Juve. Le alternative in difesa non mancano a Inzaghi, a cominciare dallo spostamento a sinistra di Acerbi con l'utilizzo di De Vrij al centro (al momento soluzione favorita), oppure con l'inserimento di Carlos Augusto nel terzetto difensivo.

Per quanto riguarda il resto della formazione, Asllani e Frattesi sono destinati a sostituire gli squalificati Calhanoglu e Barella (che ha lavorato a parte). Il big match con la Juve all'orizzonte suggerisce la massima cautela, le altre rotazioni nell'undici in campo si prevedono tuttavia in itinere, a partita in corso, senza scordare che il cambio di modulo negli ultimi minuti della sfida contro il Napoli, con l'inserimento di Sanchez come trequartista, è una soluzione che mister Inzaghi sta affinando sempre più.

Nel tour de force che attende l'Inter nei prossimi 40 giorni tutti devono essere coinvolti, anche Buchanan avrà le sue chances: il canadese sta prendendo confidenza con il nuovo ambiente e con i nuovi dettami tattici, l'Inter confida anche sul suo contributo, specie in fase offensiva.