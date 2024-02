Farris: "Ragazzi straordinari, nel primo tempo non è stata l'Inter che conosciamo"

Inter, che prova di forza: poker alla Roma in rimonta

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Con Simone Inzaghi squalificato, è il suo vice Massimiliano Farris a commentare il poker rifilato alla Roma. "Nel primo tempo non è stata l'Inter che conosciamo, anche per merito della Roma. Abbiamo preso due gol evitabili. Poi nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo. Questi ragazzi sono straordinari: nelle partite importanti possono sbagliare 20 minuti in un tempo ma poi la rimettono a posto. Questa gara deve essere un monito, andare su questi campi è difficilissimo, anche per una squadra come la nostra che ha numeri eccezionali".