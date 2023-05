Euroderby, Inzaghi: "Testa e cuore, con o senza Leao non cambia il nostro piano"

VERSO MILAN-INTER

"Gosens e D'Ambrosio? Vediamo domani se ci saranno. E' il derby, per chi perderà non sarà un fallimento"

In casa Inter è iniziato il countdown per il derby di Champions. E Simone Inzaghi suona la carica in vista dell'attesissimo primo round contro il Milan. "Domani sappiamo che è una semifinale di Champions, è un derby, è il derby: sappiamo tutti quanto è importante per tutti noi e lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi - ha spiegato il tecnico dell'Inter - Serviranno testa e cuore, ma per chi perderà non sarà un fallimento". "A centrocampo e in attacco posso scegliere, per il resto vediamo se Gosens e D'Ambrosio saranno disponibili - ha aggiunto -. Con o senza Leao in campo il nostro piano contro il Milan non cambierà".

LA CONFERENZA DI INZAGHI

La condizione dell'Inter

"Gli ultimi risultati ci hanno fatto preparare al meglio tutti i match, poi domani sappiamo che è un derby, il derby, e una semifinale di Champions. Sappiamo l'importanza che ha per noi, per la società e per i tifosi. E vogliamo affrontarlo nel migliore dei modi"

Lautaro e Correa

"Ci sono i momenti per tutti, specialmente per gli attaccanti. Abbiamo avuto un momento in cui gli attaccanti non concretizzavano, ora sono tornati tutti a segnare. Io comunque ero tranquillo prima e lo sono adesso. Il problema è quando un attaccante non ha occasioni. Devono continuare così come tutta la squadra"

Lo spirito dell'Inter

"Dovremo usare tantissimo testa e cuore. Per il cuore non ho dubbi, per quanto riguarda la testa dovremo essere bravi a usarla perché ci saranno imprevisti e insidie durante la gara sapendo che la sfida durerà 180'"

Approccio al match

"In questi venti mesi abbiamo affrontato sette derby. Abbiamo vinto e perso... sono gare che possono darci degli spunti, ma ogni gara è a sé. Ci saranno momenti in cui l'Inter sarà più offensiva e momenti in cui sarà più difensiva. Dovremo stare tutti insieme, fare grandissimo sacrificio e fare una corsa in più per il compagno"

La formazione

"A centrocampo e in attacco ho la possibilità di scegliere. Visto l'infortunio di Gosens, che non sappiamo se domani potrà essere convocato, abbiamo le rotazioni un po' limitate. A Verona ha giocato Zanotti. In difesa, vista l'assenza di Skriniar, speriamo di recuperare D'Ambrosio che mi permetterà di avere più alternative, può fare sia il quinto che il braccetto. Spero torni lui e di poter valutare Gosens"

Milan senza Leao?

"Sappiamo e conosciamo le qualità di Leao. Sappiamo che potrebbe esserci o non esserci. Ma non ho certezze. Nel caso prenderemo degli accorgimenti ma comunque non condizionerà il nostro piano partita. Il Milan è una squadra di qualità ben allenata. Ma ogni gara fa storia a sé. Il Milan non fa solo ripartenze, ma sa giocare e palleggiare quindi dovremo essere bravi in tutte le fasi della partita"

Brozovic

"Con così tante partite ravvicinate, non ho ancora deciso. A centrocampo e in attacco ho possibilità di scegliere e sono tranquillo e sereno. I ragazzi sanno comunque che se non saranno utilizzati dall'inizio saranno comunque utilissimi a gara in corso come è successo con Juventus o Benfica"

Inter favorita?

"Le partite sono tutte storie a sé. Noi non ci nascondiamo e sappiamo l'importanza del match. Vogliamo giocarcela con cuore e testa sapendo che sarebbe un grandissimo passo da fare con determinazione, corsa e aggressività"

I derby

"Ne abbiamo giocati molti nell'ultimo periodo. Sette. Abbiamo vinto, perso, fatto semifinali, finali. Dovremo essere bravissimi a usare la testa quando servirà, perché imprevisti nelle partite così importanti ce ne sono sempre stati: nelle ultime, siamo sempre stati bravi a essere lucidi"

La sfida più importante della carriera?

"Sì, come lo sono state anche altre finali. Questo non è un derby, ma il derby. Sappiamo cosa rappresenta per tutti. Ma sono sereno. I ragazzi hanno lavorato bene e sono concentrati. Sappiamo che la partita non si risolverà domani sera, ma in andata e ritorno"

La strada verso Istanbul

"Dopo aver passato un girone con Barça e Bayern il gruppo ha preso consapevolezza. Porto e Benfica sono stati due scogli difficili da superare. Ora ne manca un altro per arrivare a giocarci la finale"

Differenza col derby di Roma

"Sono due derby sentiti. A Milano l'ho giocato solo da allenatore. Dicevano che non c'era paragone con quello romano, ma posso assicurare che anche anche qui è sentito come a Roma"

Lukaku

"E' importantissimo. L'abbiamo preso per questo. Ha avuto un infortunio che l'ha tenuto lontano per quasi quattro mesi. Ora sta aiutando la squadra ed è un'arma in più. Insieme a Brozovic è stato un rientro importante. Ci sono mancati nei primi quattro mesi e non ci hanno permesso di fare più rotazioni"

Voglia o paura di giocare?

"Non ci deve essere paura, ma voglia di giocare. Dobbiamo stare insieme con i nostri tifosi come abbiamo sempre fatto in questi mesi e in questo percorso. A volte ci siamo arrabbiati, ma abbiamo anche esultato molto. Abbiamo fatto un unico blocco per vivere queste serate nel migliore dei modi. Ora speriamo di riuscire ad andare in finale. Siamo a 180' dal sogno"

Inter simile a quella di Riyad

"In quel momento avevamo qualche problema. Lukaku e Brozovic erano con noi solo per onor di firma, ora sono disponibili. Allo stesso tempo oggi non abbiamo Skriniar e Gosens. A livello di concentrazione e determinazione abbiamo fatto bene. Ma era una gara secca. Ora dobbiamo ripetere la prestazione su due gare"

Un bilancio

"Lo sappiamo che il calcio è fatto di momenti, abbiamo perso punti sanguinosi e lo sappiamo. Ci siamo detti di tapparci le orecchie e pedalare, adesso sappiamo di aver conquistato una finale sul campo importante, in Champions siamo in semifinale e in campionato le ultime quattro vittorie chi hanno fatto vedere la classifica sotto un altro aspetto, ma sappiamo che mancano ancora quattro partite e avremo tanto da fare"