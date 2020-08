Eriksen carica l'Inter: "Quest'anno voglio vincere"

"Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. È stato bello giocare la finale di Champions League l'anno scorso con il Tottenham, ma non è stato bello perderla e l'obiettivo è far sì che la situazione sia diversa quest'anno". E' stato chiaro Christian Eriksen, intervistato all'interno del podcast ufficiale dell'Inter.