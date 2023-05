Inter, Dzeko: "Concentrati fino al 90', questo ci ha ripagati"

qui inter

Il bosniaco: "Rinnovo? Chiedete alla società". Mkhitaryan: "Avevamo grande voglia di vincere ma non è ancora finita"

Milan-Inter: le foto della gara

























































1 di 30 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Edin Dzeko ha aperto le marcature per l'Inter nell'euroderby di andata contro il Milan: "Mi sentivo più fresco, forse perché ho riposato contro la Roma. Ma non c'ero solo io, tutta la squadra è stata carica, d'altronde non capita spesso di giocare un derby in semifinale di Champions League. L'abbiamo preparata bene e siamo stati concentrati fino al 90': questo ci ha ripagato". Per il bosniaco non solo gol ma anche tanto lavoro tattico: "Io sono così, magari ogni tanto non arrivano le reti e si parla solo di questo ma io do tanto di più oltre ai gol. Infatti anche quando non segno sono contento per il lavoro che faccio per la squadra, che in partite così è importante" le parole a Prime Video. Chiusura sul rinnovo, quando arriva? "Chiedete alla società (sorride, ndr). Dipende da loro".

MKHITARYAN: "CI ASPETTA UN'ALTRA BATTAGLIA"

Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del 2-0 contro il Milan, è stato premiato come miglior giocatore dell'euroderby di andata: "Non è solo merito mio ma anche dei compagni. Già dopo aver eliminato il Benfica avevamo una grande voglia di vincere questa partita e lo abbiamo mostrato nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo poi gestito". Il centrocampista armeno dell'Inter però richiama tutti all'ordine: "Abbiamo fatto un grande lavoro ma non è ancora finita, dobbiamo prepararci per la gara di ritorno dove ci aspetterà un'altra battaglia". I nerazzurri avrebbero potuto anche segnare qualche gol in più: "Sarebbe stato bello, abbiamo avuto le occasioni ma dobbiamo essere soddisfatti così, speriamo di fare gol anche martedì". La finale è vicina? "Non ci pensiamo, siamo concentrati solo sul match di ritorno e poi vedremo".

ACERBI: "NON ABBIAMO ANCORA FATTO NIENTE"

"Non abbiamo ancora fatto niente. Questo è solo il primo passaggio. Nel ritorno saranno importanti dettagli e concentrazione". Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, a Sky ha professato prudenza nonostante il 2-0 sul Milan nell'andata della semifinale Champions. "Se ci sentiamo più vicini a Istanbul? Io sicuramente no, e credo di poter dire lo stesso per il resto della squadra. Questa sera abbiamo fatto due gol noi, martedì possono farli loro. Sarebbe un errore pensarci già in finale".

LAUTARO: "ABBIAMO APPENA COMINCIATO"

"È un risultato troppo importante per noi, ma abbiamo appena cominciato - le parole di Lautaro Martinez a Sky -. Dobbiamo migliorare rispetto al secondo tempo perché abbiamo abbassato l'intensità. Ora dobbiamo pensare al campionato perché dobbiamo vincere, poi penseremo al ritorno. Il derby si vince nei dettagli. Abbiamo avuto un grande approccio e quei due gol ci hanno dato tranquillità per il resto della partita. Cosa ha fatto la differenza? L'atteggiamento, siamo entrati in campo nel modo giusto. I due gol ci hanno fatto lavorare nella maniera giusta. Sicuramente dobbiamo migliorare un po' per come abbiamo giocato il secondo tempo, ma abbiamo portato a casa un risultato importante. Dobbiamo continuare così".

Vedi anche Champions League Champions, Milan-Inter 0-2: Dzeko e Mkhitaryan castigano i rossoneri