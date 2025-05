Dal 22 aprile al 6 maggio: quando conta di più è Francesco Acerbi l'eroe dell'Inter

E il "vizio" di segnare gol pesanti non è cosa nuova per Acerbi. Il centrale, soltanto un anno fa, si rendeva protagonista del gol che stappò la partita in casa del Milan che consegno il 20esimo scudetto ai nerazzurri. Proprio quei rossoneri che Francesco aveva prima guadagnato e poi perso per una vita fuori dal campo non esattamente da professionista esemplare. E così, dopo l'esperienza fallita in una big, la ripartenza in provincia, a Sassuolo, per ricostruire le certezze perse. Dopo cinque anni da protagonista a Reggio Emilia, arriva la chiamata alla Lazio. E proprio a Roma avviene l'incontro con l'uomo che gli cambierà la carriera: Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è stato l'unico a credere sempre nel 37enne di Vizzolo Predabissi: quando un Inter senza budget cercava un centrale per completare il reparto, Simone non ha esitato un momento a scegliere proprio lui. Un nome che, inizialmente, non era stato ben visto né dalla proprietà e neppure dai tifosi: oggi, dopo tre anni da mattatore, i giudizi sono capovolti.