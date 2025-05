Inigo Martinez e il caso Acerbi: "Ho sbagliato, ma lo sputo è finito a un metro da lui"

Lo sputo di Inigo Martinez ad Acerbi? C'è stato, ma non ha colpito il difensore dell'Inter. Lo racconta il giocatore del Barcellona, che ha spiegato quanto accaduto: "Non è successo niente - ha detto -, semplicemente Acerbi ha esultato gridandomi nell’orecchio e io ho reagito in modo istintivo, sbagliando. È stata una reazione inutile da parte mia ma in nessun momento gli ho sputato addosso. Lo sputo è finito a un metro di distanza. Altrimenti ovviamente sarei stato espulso".