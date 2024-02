Cuadrado, post social per festeggiare: i tifosi della Juve sono furiosi

INTER

Il colombiano non scende in campo ma fa comunque discutere. "Vergognati" la risposta su Instagram dei supporter bianconeri

Poteva essere la sua partita, e invece Juan Cuadrado si è goduto Inter-Juventus dal divano. Complice l'intervento al tendine d'Achille, ma il colombiano, grande ex della sfida, è riuscito comunque a far infuriare i tifosi della Vecchia Signora. Colpa, si far per dire, di un post social in cui esaltava il successo dei compagni: "Vamos Inter, complimenti ragaaaaa". Scontata la furia dei supporters bianconeri, i quali si sono scatenati a suon di insulti visto il lungo passato del 35enne a Torino.

Vedi anche Serie A Inter-Juve, le pagelle: Pavard e Calha senza sbavature, steccano Vlahovic e Lautaro

"Ma non hai vergogna?" uno dei commenti più pacati. Ma c'è di più: "Stai zitto che non giochi una partita da un secolo" la reazione di altro. Poi, per non superare il limite dell'educazione, ci fermiamo a questo: "Ricordati che quello che hai vinto lo hai vinto con noi, vergognati". Insomma pure davanti alla tv Cuadrado è riuscito a far discutere.