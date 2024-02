Inter-Juve, le pagelle: Pavard e Calha senza sbavature, steccano Vlahovic e Lautaro

LE PAGELLE DI INTER-JUVE

I voti e i giudizi dei protagonisti della sfida stellare di San Siro

© Getty Images

INTER (3-5-2)

Sommer 6 - Nessuna parata come ormai spesso gli capita, sempre preciso con i piedi. I clean sheet in stagione diventano 14.

Pavard 7- Partecipa nell'azione dell'autorete di Gatti, pur ciccando la semi-rovesciata. Prezioso anche negli assist (vedi Dimarco e Lautaro) ed è anche bravo e attento nelle chiusure, in particolare su Vlahovic poco dopo la mezzora. Dalle sue parti non si passa.

Acerbi 6,5 - Baluardo prezioso in mezzo alla difesa. Vince praticamente tutti i duelli con Vlahovic.

Bastoni 6,5 - Attentissimo dietro, impreziosisce la sua prova con qualche bella sgroppata. (Dal 44' st De Vrij sv)

Darmian 6 - Solita prestazione attenta e senza fronzoli del terzino che occupa bene gli spazi. Spinge meno di Dimarco. (Dal 28' st Dumfries 6 - Serve un pallone d'oro ad Arnautovic che spreca)

Barella 6,5 - Dà il là all'azione dell'1-0, Szczesny gli nega il super-gol nella ripresa. Sempre al centro dell'azione. (Dal 44' st Klaassen sv)

Calhanoglu 7 - Solito lavoro fondamentale in mezzo al campo, impreziosite da aperture con il contagiri. Colpisce il palo esterno dal limite e sfiora il 2-0.

Mkhitaryan 6 - Solita prova di grande sostanza per l'armeno a cui manca lo spunto vincente.

Dimarco 6 - Sua la prima occasione, un sinistro al volo masticato su preciso assist di Pavard al 18'. Ha un altro pallone goloso al 56' ma non trova la porta. Tante sgroppate, compreso il fantastico cross per Barella. (Dal 28' st Carlos Augusto 6 - Fa rifiatare Dimarco e difende con ordine).

Thuram 6 - Bremer con un recupero strepitoso gli nega il gol, poi c'è anche del suo nell'autogol di Gatti che vale l'1-0. Spreca una ripartenza sbagliando l'ultimo passaggio per Dimarco tutto solo in area. La corsa e la lotta non mancano, un po' di qualità in più sì. (Dal 32' st Arnautovic 5 - Entra per tenere il pallone, si divora il gol del 2-0 calciando clamorosamente addosso a Szczesny).

Lautaro Martinez 5,5 - Serata complicata per il Toro, visto che Bremer è un brutto cliente. L'impegno non manca, la lucidità sì.

All.: Inzaghi 6,5 - Non la sua miglior Inter stagionale, ma quanto basta per portarsi a +4 sulla Juve con una gara in meno. La strada da fare è ancora lunga e piena di insidie, ma un pezzettino di scudetto si comincia a intravedere.

JUVENTUS (3-5-2)

Szczesny 7,5 - Incolpevole sull'autogol di Gatti, grande parata sul destro al volo di Barella, ma il vero miracolo lo compie nel finale su Arnautovic.

Gatti 5,5 - Dopo nemmeno un minuto chiusura provvidenziale su Mkhitaryan. Sfortunato in occasione dell'autogol. Si riscatta parzialmente nella ripresa vincendo un corpo a corpo decisivo con Lautaro. Sfiora il pareggio con un destro largo non di molto. (Dal 43' st Alex Sandro sv).

Bremer 7 - Splendida chiusura su Thuram al 25', un intervento che vale un gol. Dietro è un autentico muro, con Thuram che dalle sue parti non passa mani. Il migliore dei suoi.

Danilo 6 - Ci mette un pezza in area su Thuram nel primo tempo. Solita grinta da leader. Ammonito, salterà l'Udinese.

Cambiaso 5,5 - Non la sua migliore serata. Troppo timido e diversi errori tecnici. (Dal 43' st Miretti sv)

McKennie 6,5 - Nel primo tempo è il più attivo dei suoi: grande la progressione al 32' per Vlahovic che spreca. Cala un po' nella ripresa. (Dal 45' st Alcaraz sv)

Locatelli 6 - Regia senza fronzoli, più impegnato a tamponare che a impostare. Il suo lo fa.

Rabiot 5,5 - Rientra dopo le noie muscolari e non è al massimo. Alla Juve mancano come il pane le sue incursioni.

Kostic 6 - Nel primo tempo non combina granché, nella ripresa è il più attivo e da un paio di suoi tiri nascono mischie pericolose. (Dal 21' st Weah 5,5 - Pochi spunti degni di nota)

Vlahovic 5 - Rischia il giallo dopo pochi minuti per una gamba tesa su Pavard, poi se le prende al 19' per proteste. Stoppa male e getta al vento una grande chance creata da McKennie. Nella ripresa ci prova in rovesciata ma conclude alto.

Yildiz 5 - Primo tempo anonimo del gioiellino turco, che non riesce mai a dialogare con Vlahovic ed è piuttosto avulso dalla manovra bianconera. Poca roba anche nella ripresa prima del cambio. (Dal 21' st Chiesa 6 - Fa meglio di Yildiz - e ci voleva poco - e dà un po' di vivacità all'attacco bianconero)

All.: Allegri 5,5 - La sua Juve non sfigura, gioca la solita gara attenta difensivamente ma in attacco fa davvero pochino per sperare di recuperare il match.

