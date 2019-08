Crouch: "Inter, Sanchez farà la fine di Torres. La Juve vincerà la Champions"

A Peter Crouch non deve interessare granché stringere amicizia con i tifosi dell'Inter. Sulle colonne del Daily Mail, dove ora scrive da opinionista, l'ex attaccante della nazionale inglese ha tirato più di una frecciatina ad Alexis Sanchez e, come se non bastasse, ha ammesso di aver scommesso sul trionfo della Juve, storica rivale dei nerazzurri, in Champions Legaue.