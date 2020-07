Conte: "Soddisfatto di aver conquistato un posto Champions in anticipo"

Per prima cosa ci tiene a sottolineare l'aspetto più importante al termine del suo primo anno all'Inter: "Siamo stati sempre nelle prime posizioni in classifica e questa è la zona in cui un club come il nostro deve stare - ha spiegato Conte alla vigilia della partita contro la Fiorentina - la società voleva che le cose migliorassero rispetto al passato e che fosse garantita una certa stabilità alla squadra in modo che non ci si riducesse a ottenere un posto in Champions solo all'ultimo respiro. In questa stagione abbiamo raggiunto l'obiettivo in anticipo".