Fiorentina-Inter: Commisso si sarebbe scagliato contro la porta degli spogliatoi, i viola smentiscono

FIORENTINA-INTER

Animi agitati dopo il 4-3 del Franchi, la Fiorentina chiede scuse ufficiali all'Inter

© Getty Images Finale di partita molto agitato tra Fiorentina e Inter, in campo ma anche fuori. L'Ansa riporta fonti vicine all'Inter, secondo le quali dopo il gol del 4-3 i dirigenti nerazzurri sarebbero stati aggrediti verbalmente sulle tribune del Franchi. Non solo: il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si sarebbe scagliato contro la porta degli spogliatoi interisti, colpendola a pugni. Situazione smentita categoricamente dalla Fiorentina con una nota: Commisso è sceso negli spogliatoi viola solo per complimentarsi con la squadra e attende le scuse ufficiali da parte dei nerazzurri.

LA FIORENTINA: "ATTENDIAMO LE SCUSE DELL'INTER"

"ACF Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al Presidente Commisso o ad altri Dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Il Presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all'interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister ed i ragazzi per l'ottima prestazione. Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità".