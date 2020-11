Cile, Rueda tende la mano all'Inter. "Su Sanchez ho sbagliato"

Dopo il botta e risposta a distanza, il ct del Cile, Reinaldo Rueda, ha teso la mano all'Inter in merito all'utilizzo di Alexis Sanchez. In vista della sfida della Roja contro il Venezuela nelle qualificazioni mondiali, Rueda ha smorzato i toni della polemica di solo pochi giorni fa. "Ho grande rispetto e ammirazione per l’Inter, mi sono sempre rapportato con i giocatori dei club nel mio ruolo di ct. Rispetto tutti i club, non vogliamo forzare nessuno. Forse ho sbagliato a parlare del tema, è qualcosa su cui devono rapportarsi gli staff medici, quello che è successo lo scorso ottobre era imprevedibile. Purtroppo gli infortuni in nazionale sono state casualità, nessuno vuole il male dei suoi calciatori", ha detto.