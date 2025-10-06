Capello: "Dalla Roma mi aspetto un campionato da Champions"

"Mi aspetto un campionato da Champions. Gasperini ha la mentalità vincente e del lavoro, che molte volte a Roma è difficile inculcare. Lui per ora ci è riuscito. Ha giocatori capaci tecnicamente come Soulé e Dybala: giocatori di classe finita, che possono risolvere le partite con un gol o con un passaggio. Non tutti ce l'hanno. La bravura di Gasperini e la spinta della piazza saranno molto importanti per la Roma". Così Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.