Calcio

Capello: "Dalla Roma mi aspetto un campionato da Champions"

06 Ott 2025 - 12:03
© Getty Images

"Mi aspetto un campionato da Champions. Gasperini ha la mentalità vincente e del lavoro, che molte volte a Roma è difficile inculcare. Lui per ora ci è riuscito. Ha giocatori capaci tecnicamente come Soulé e Dybala: giocatori di classe finita, che possono risolvere le partite con un gol o con un passaggio. Non tutti ce l'hanno. La bravura di Gasperini e la spinta della piazza saranno molto importanti per la Roma". Così Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. 

12:19
Milan, Pulisic fa mea culpa: "Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più"
12:03
Capello: "Dalla Roma mi aspetto un campionato da Champions"
11:04
Capello: "Gattuso ct coraggioso, non come chi ha lasciato a metà percorso"
10:38
Ethan Mbappé frena il PSG e Kylian esulta in tribuna... "Una storia di famiglia"
09:54
Controlli durante Napoli-Genoa, 6 persone denunciate