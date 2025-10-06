Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Milan, Pulisic fa mea culpa: "Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più"

06 Ott 2025 - 12:19
"Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte più duramente per sistemare le cose. Forza Milan sempre". In un post sul proprio profilo Instagram Christian Pulisic mostra tutta la propria delusione per il suo errore ieri dal dischetto contro la Juventus. Quello contro i bianconeri è il secondo rigore sbagliato dall'americano in maglia rossonera dopo quello della scorsa stagione a Torino contro i granata. "Ha tirato di piatto? Ma come? Glielo avevo detto di non farlo", le parole rivolte da Max Allegri al suo vice Landucci dopo aver sentito l'esultanza dei tifosi della Juve.

pulisic

