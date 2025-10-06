Ethan Mbappé frena il PSG e Kylian esulta in tribuna... "Una storia di famiglia"

Un gol festeggiato in modo particolare da Kylian Mbappé, ex al veleno del club parigino che era presente in tribuna al fianco del padre e, nonostante un leggero infortunio, non è riuscito a trattenere la sua gioia e ha esultato con le braccia al cielo facendo infuriare molti tifosi parigini, che l'hanno vista come una mancanza di rispetto e hanno riempito i social di insulti alla loro ex stella.