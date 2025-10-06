Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Ethan Mbappé frena il PSG e Kylian esulta in tribuna... "Una storia di famiglia"

06 Ott 2025 - 10:38
© instagram

© instagram

Lille-PSG, posticipo della settima giornata di Ligue 1, è stato teatro di una storia familiare. Il match, povero di occasioni per via di una palpabile stanchezza post-Champions e di numerose assenze, è stato illuminato nel finale da un lampo di Ethan Mbappé, che grazie a un sinistro a giro ha fatto esplodere lo stadio Pierre-Mauroy, frenando i campioni in carica e trasformando il Classique in una "storia di famiglia", come ha scritto lo stesso centrocampista classe 2006 (che ha passato sette anni nel centro di formazione del PSG, ndr) nelle sue storie di Instagram.

Un gol festeggiato in modo particolare da Kylian Mbappé, ex al veleno del club parigino che era presente in tribuna al fianco del padre e, nonostante un leggero infortunio, non è riuscito a trattenere la sua gioia e ha esultato con le braccia al cielo facendo infuriare molti tifosi parigini, che l'hanno vista come una mancanza di rispetto e hanno riempito i social di insulti alla loro ex stella. 

12:19
Milan, Pulisic fa mea culpa: "Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più"
12:03
Capello: "Dalla Roma mi aspetto un campionato da Champions"
11:04
Capello: "Gattuso ct coraggioso, non come chi ha lasciato a metà percorso"
10:38
Ethan Mbappé frena il PSG e Kylian esulta in tribuna... "Una storia di famiglia"
09:54
Controlli durante Napoli-Genoa, 6 persone denunciate