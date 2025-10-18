Logo SportMediaset

Inter, Chivu: "Orgoglioso di questi ragazzi, si sono lasciati alle spalle le delusioni del passato"

Il tecnico nerazzurro dopo aver espugnato l'Olimpico: "Qui non è mai semplice"

18 Ott 2025 - 23:35
Cristian Chivu si gode la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions di un'Inter sempre più a sua immagine e somiglianza: "Tutto merito di questi ragazzi, che si sono calati subito nella realtà del campionato - le parole del tecnico nerazzurro a Sky -. Hanno lasciato alle spalle le delusioni del passato, si sono rimessi in gioco e ora lavorano per dimostrare di essere forti e di poter lottare per tutte le competizioni. Io sono fiero di come stanno lavorando, di come si preparano mentalmente per preparare certe partite, di come sanno soffrire e trovare l'umiltà giusta per fare certe cose. Sono davvero orgoglioso di loro, questa partita era un'incognita dopo la sosta, sono felice per come l'hanno interpretata. Qui a Roma non è mai semplice, contro una squadra forte, ben allenata e con questo tifo dell'Olimpico".

Poi sulla voglia di pressare alto e recuperare palla nella metà campo avversaria: "Ci stiamo provando. Ci sono partite in cui riesci e altre meno. Oggi nel primo tempo abbiamo speso tanto per farlo e contro la Roma non è facile, anche perché puoi esporti centralmente. Finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto bene, poi siamo calati fisicamente e la loro bravura ci ha costretto ad abbassarci, ma siamo stati bravi anche a capire quel momento".

Infine, a Dazn, ha parlato della sostituzione di Lautaro Martinez: "Ha fatto solo un allenamento ed era raffreddato. Ha dato il massimo comunque ed è da apprezzare. Lui da capitano con umiltà e sacrificio si mette a disposizione della squadra. Ha iniziato a segnare e - e a trascinare la squadra dentro e fuori dal campo".

