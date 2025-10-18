Inter, Chivu: "Orgoglioso di questi ragazzi, si sono lasciati alle spalle le delusioni del passato"

Cristian Chivu si gode la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions di un'Inter sempre più a sua immagine e somiglianza: "Tutto merito di questi ragazzi, che si sono calati subito nella realtà del campionato - le parole del tecnico nerazzurro a Sky -. Hanno lasciato alle spalle le delusioni del passato, si sono rimessi in gioco e ora lavorano per dimostrare di essere forti e di poter lottare per tutte le competizioni. Io sono fiero di come stanno lavorando, di come si preparano mentalmente per preparare certe partite, di come sanno soffrire e trovare l'umiltà giusta per fare certe cose. Sono davvero orgoglioso di loro, questa partita era un'incognita dopo la sosta, sono felice per come l'hanno interpretata. Qui a Roma non è mai semplice, contro una squadra forte, ben allenata e con questo tifo dell'Olimpico".