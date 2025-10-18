Inter, Barella: "Serviva fiducia e Chivu è stato un esempio"

"Vincere non è mai facile, complimenti alla Roma ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel secondo tempo siamo calati anche per gli impegni con le nazionali. L'importante era sbloccarla, ci prendiamo tutto di questa partita". Così Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter a Sky Sport, dopo la vittoria all'Olimpico sulla Roma. "Siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili. La testa fa tanto in questo sport, non solo gambe e piedi. Serviva fiducia e il mister è stato un esempio. Anche lui in carriera ha vissuto delusioni e bellissime vittorie e poteva aiutarci", ha aggiunto.