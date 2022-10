Capo ultrà ucciso: tifosi dell'Inter costretti a lasciare la Curva Nord

LA POLEMICA

Sui social esplode la polemica: famiglie con bambini in lacrime costrette a uscire dallo stadio

© Getty Images Esplode la polemica sui social per la decisione della Curva Nord di lasciare lo stadio nel secondo tempo di Inter-Sampdoria, dopo che ieri sera è circolata la notizia della morte dello storico capo ultrà, Vittorio Boiocchi, in un agguato a Milano. Secondo diverse testimonianze, i gruppi organizzati hanno indotto anche semplici tifosi ad abbandonare gli spalti. Famiglie con bambini sono state costrette con minacce e violenze a seguire le direttive degli ultras. Alcuni sono poi riusciti a trasferirsi al terzo anello verde o al secondo rosso.

"La curva nord ha obbligato tutti i tifosi li presenti, donne e bambini compresi, a lasciare la curva con urla e spintoni, ho pagato il biglietto per vedere il primo tempo nel secondo verde e metà del secondo nel terzo verde, un comportamento indecente da parte dei capi ultrà" una delle tante denunce piovute sui social. "Ci stanno costringendo con le minacce a uscire, un padre picchiato con la bambina, gente che ha fatto 600 km costretta a tornare a casa" recita un'altra testimonianza. Nel mirino anche le forze dell'ordine e gli steward che non hanno fatto niente per evitare quanto successo. L'ennesima brutta pagina del calcio italiano.

L'INTER PENSA A UN RIMBORSO

in queste ore in viale della Liberazione stanno lavorando alla ricerca di soluzioni che possano in qualche misura far fronte a quanto accaduto ieri sera. Insieme al responsabile della sicurezza, l’Inter sta prendendo in considerazione misure cautelative nei confronti di chi è stato costretto a lasciare il posto pagato. Non è escluso un rimborso o un biglietto in regalo per le partite successive.

