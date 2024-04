Inter, ThuLa oltre la LuLa: un'intesa da scudetto

SPECIALE SCUDETTO

Con Thuram accanto, Lautaro ha migliorato il rendimento e le prestazioni rispetto a quando c'era Big Rom

In casa Inter lo scudetto della seconda stella ha tante facce e protagonisti, ma la vera sorpresa della stagione è la ThuLa. Dopo la burrascosa separazione da Lukaku, al Suning Training Centre nessuno poteva immaginare che Marcus Thuram potesse colmare così rapidamente il vuoto lasciato dal belga e creare una nuova e micidiale coppia d'attacco con Lautaro. Un sodalizio nato immediatamente in ritiro e proseguito poi a suon di gol e assist per tutto il campionato. Numeri alla mano, unendo le forze, in questa stagione la ThuLa ha messo a referto un totale di 35 gol e 8 assist. Poco di più di quanto fatto registrare dalla LuLa nella stagione 2022/2023 (31 gol - 12 assist totali) e significativamente meno invece del bottino di Lautaro e Lukaku nel 2020/2021 (41 gol e 14 assist totali) e nel 2019/2020 (37 gol e 4 assist totali). Ma i dati non sono tutto in un gioco di squadra e il peso della ThuLa nello scacchiere di Inzaghi è stato decisamente superiore a quanto raccontano le statistiche.

Con Thuram accanto, infatti, Lautaro non solo è diventato più leader, ma ha anche migliorato il proprio rendimento sottoporta e fatto un ulteriore step in avanti sul piano della partecipazione alla manovra. Grazie alla profondità creata dai movimenti del francese, l'argentino ha potuto variare il suo gioco, sfruttare al massimo le sue caratteristiche per attaccare lo spazio con cattiveria e andare a bersaglio in ogni modo.

E non è tutto qui. Dalla gara contro la Fiorentina che ha sancito la nascita della ThuLa, il Toro ha definitivamente chiuso i conti con la LuLa, chiarendo di non voler più esultare come con Lukaku e di aver voltato pagina. Un segnale forte e chiaro che da una parte ha messo fine a un'era e dall'altra ne ha aperta un'altra. Con Thuram, Lautaro del resto ha trovato un compagno di reparto completamente diverso da Big Rom. Una spalla più dinamica e imprevedibile, capace di sfiancare le difese con i suoi tagli in verticale e di dialogare alla perfezione nello stretto con i compagni per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Tutto col sorriso sulle labbra, le mani alle orecchie per sentire esultare il popolo nerazzurro dopo un gol e un feeling cresciuto di giornata in giornata col capitano e con tutto l'ambiente Inter.

Arrivato in estate a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, Marcus ci ha messo poco ad ambientarsi a Milano e a costruire un rapporto solido ed efficace con Lautaro e lo spogliatoio dentro e fuori dal campo. Dettagli che hanno subito reso la ThuLa una realtà capace di archiviare la LuLa senza rimpianti. Non solo sul piano realizzativo, ma anche su quello del peso specifico in campo. Anche quando la coppia si è un po' inceppata, infatti, Lautaro e Thuram hanno continuato a lavorare a testa bassa per la squadra senza dare punti di riferimento davanti e facilitando il lavoro dei compagni in zona gol. Un feeling fondamentale per dominare la Serie A, allungare il passo in classifica anche in momenti meno brillanti e puntare la seconda stella.

THULA VS LULA, NUMERI A CONFRONTO

Stagione 2023/2024

Lautaro: 23 gol - 2 assist

Thuram: 11 gol - 6 assist

Stagione 2022/2023

Lautaro: 21 gol - 6 assist

Lukaku: 10 gol - 6 assist

Stagione 2020/2021

Lukaku: 24 gol - 9 assist

Lautaro: 17 gol - 5 assist

Stagione 2019/2020

Lukaku: 23 gol - 1 assist

Lautaro: 14 gol - 3 assist