Supercoppa tedesca, al Bayern il primo trofeo stagionale: Stoccarda battuto 2-1

Il Bayern Monaco, campione in carica della Bundesliga, ha vinto la Supercoppa di Germania vincendo 2-1 sul campo dello Stoccarda, grazie ai gol di Harry Kane e di una dei suoi acquisti estivi, il colombiano Luis Diaz. Il trofeo è stato intitolato per la prima volta a Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco deceduto nel gennaio 2024 a 78 anni. La squadra di Monaco vince per l'undicesima volta nella sua storia la partita che vede opposti il campione in carica del campionato e il vincitore della coppa di Germania, che tradizionalmente dà i via alla stagione di Bundesliga.