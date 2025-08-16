Logo SportMediaset
Calcio

Supercoppa tedesca, al Bayern il primo trofeo stagionale: Stoccarda battuto 2-1

16 Ago 2025 - 23:14

Il Bayern Monaco, campione in carica della Bundesliga, ha vinto la Supercoppa di Germania vincendo 2-1 sul campo dello Stoccarda, grazie ai gol di Harry Kane e di una dei suoi acquisti estivi, il colombiano Luis Diaz. Il trofeo è stato intitolato per la prima volta a Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco deceduto nel gennaio 2024 a 78 anni. La squadra di Monaco vince per l'undicesima volta nella sua storia la partita che vede opposti il campione in carica del campionato e il vincitore della coppa di Germania, che tradizionalmente dà i via alla stagione di Bundesliga.

Gli uomini di Vincent Kompany inizieranno la prossima settimana nella loro Allianz Arena la stagione di Bundesliga contro il Lipsia (venerdì alle 20.30) che ha battuto 4-2 il Sandhausen (4a divisione) nei 32mi di Coppa di Germania.

