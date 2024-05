"Buco dell'era Moratti", l'ex presidente non ci sta: "Mai fatto e ho sempre ripianato io"

RETTIFICA A REPUBBLICA

Con una lettera a Repubblica l'ex patron nerazzurro rettifica un articolo pubblicato giovedì dal titolo: "Il debito dell'Inter che lega il triplete alla seconda stella"

© Getty Images "Il debito dell'Inter che lega il triplete alla seconda stella". Con una lettera a Repubblica, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti respinge l'ipotesi, avanzata in un articolo pubblicato ieri dal quotidiano cartaceo e online a firma Franco Vanni, "di aver mai generato alcun 'buco', tantomeno a carico dell'Inter". "Come anche l'estensore del pezzo potrà confermare, è notorio che abbia sempre personalmente e tempestivamente ripianato le perdite di gestione del club - ha precisato Moratti nella rettifica - Va da sé che le eventuali diverse scelte delle proprietà successive di ricorrere a finanziamenti invece che a iniezioni dirette di capitali non possano riguardarmi".

"Nel mio lavoro capita di ricevere rettifiche a quel che si scrive - la replica di Vanni a Moratti attraverso i suoi profili social - Eleganti e cortesi come questa, poche. Somiglia alla persona che la firma".