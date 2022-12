Brozovic, niente finalina per il fastidio ai flessori: l'Inter lo aspetta

© Getty Images

Marcelo Brozovic in panchina per Croazia-Marocco, valevole per il terzo posto dei Mondiali 2022 in Qatar: il centrocampista dell'Inter è stato risparmiato dal ct Dalic per la finalina a causa di un fastidio ai flessori della coscia sinistra accusato contro l'Argentina in semifinale. I nerazzurri comunque sono stati rassicurati dal giocatore stesso e anche gli esami hanno escluso lesioni. Una buona notizia per Simone Inzaghi, dunque, e un po' di riposo fondamentale per Brozo che era arrivato in Qatar proprio dopo aver saltato un mese e mezzo di stagione a causa di un altro infortunio sempre alla coscia sinistra.