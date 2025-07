Il Camp Nou non è pronto, il Barcellona rinvia rientro previsto col Como

Il Barcellona ha annunciato che il ritorno al Camp Nou ristrutturato, previsto per il prossimo 10 agosto dopo due anni di lavori, è stato ancora rinviato. Il club catalano aveva programmato di riaprire lo stadio per il Trofeo Gamper - una amichevole che per tradizione apre la stagione della squadra e che vedrà in campo quest'anno il Como -, ma "a causa dell'entità dei lavori svolti, non è stato possibile soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per il rilascio dei permessi", spiega il club. "Il Barcellona sta lavorando con il Comune e gli enti competenti per anticipare i vari requisiti e comunicherà ai tifosi qualsiasi nuova informazione relativa alla data di ritorno", ha aggiunto il club.