Bastoni ko, gli esami confermano: risentimento al polpaccio. Emergenza Inzaghi

INTER

Inzaghi con gli uomini contati per le prossime sfide tra Serie A e Champions League

Risentimento muscolare al polpaccio destro. Gli esami ai quali si è sottoposto stamane Alessandro Bastoni hanno confermato i timori della vigilia: l'interista, andato ko in Nazionale nel corso di un allenamento, salterà almeno gli appuntamenti dell'Inter con Juventus e Benfica. Due gare non banali. La speranza di Simone Inzaghi è di riaverlo per la trasferta di Napoli del prossimo 3 dicembre. L'assenza del difensore bergamasco si aggiunge a quella di Pavard, fermatosi prima della sosta a Bergamo: il tecnico nerazzurro dovrà inventarsi qualcosa in difesa, dove adesso sono disponibili solo quattro uomini, ossia Bisseck, De Vrij, Acerbi e Darmian per tre posti.

Con la Juventus i nerazzurri dovranno fare a meno ancora a meno di Juan Cuadrado, ormai lungodegente, mentre non ci sono rischi sui fronti Arnautovic e Calhanoglu, entrambi a disposizione per Torino. Un bilancio definitivo verrà comunque stilato dopo il rientro dal Sudamerica di Lautaro Martinez e Carlos Augusto, entrambi protagonisti nella super-sfida tra Brasile e Argentina in programma nella notte di martedì.