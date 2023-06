Inter, Bastoni: "L'Euroderby ci ha ricaricato. Il City fa paura"

"Siamo stati bravi a tenere la mente lucida, aggredendo sin dalla gara di andata. In settimana ho cercato di pensarci il meno possibile anche se in città se ne parlava già dopo i quarti... l'importante era rimanere più lucidi possibili" continua Bastoni. A questo ha contribuito pure Simone Inzaghi, vero specialista di coppe: "Il mister trasmette tranquillità, ti aspetti agitazione o ansia e invece trasmette serenità".

Bastoni spiega anche quando è girata la stagione nerazzurra: "Nei momenti difficili serve avere un gruppo solido, che si dica le cose in faccia senza paura anche col rischio di scontrarsi ma per risolvere i problemi. Ci siamo seduti e abbiamo cercato di capire: all'inizio eravamo più spavaldi e prendevamo tante ripartenze. Poi ci siamo concentrati più sul 'prima difendiamo e poi costruiamo e attacchiamo'. È una questione di equilibrio".

INTER, BASTONI 'CHIAMA' SCALVINI

"Un giovane che mi piace? Scalvini. Ho visto che ha detto gli piaccio io, chissà se tra poco non saremo compagni di reparto sia qui che in nazionale..." dice Bastoni in merito al difensore dell'Atalanta.