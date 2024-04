Inter, affaticamento ai flessori per Bastoni: in dubbio per l'Udinese

verso udinese-inter

Leggero problema fisico per il difensore nerazzurro, che sarà rivalutato a 48 ore dall'impegno contro l'Udinese. Inzaghi intanto studia le alternative

Col recupero di Yann Sommer, sembrava che l'Inter potesse tornare a schierare la formazione titolare contro l'Udinese ma forse Simone Inzaghi anche lunedì sera dovrà rinunciare a una pedina difensiva: Alessandro Bastoni ha saltato l'allenamento di venerdì per un leggero affiancamento ai flessori, tra sabato e domenica verrà rivalutato per capire se potrà partecipare alla trasferta in Friuli. Tutto a posto, invece, per quanto riguarda Stefan de Vrij (che aveva rimediato risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra con l'Olanda) che domani dovrebbe tornare in gruppo e sarà regolarmente convocato.

Se anche Bastoni dovesse farcela, difficilmente sarebbe schierato titolare da Simone Inzaghi, che dimostra sempre grande attenzione ai giocatori recuperati da poco (basti vedere Sommer contro l'Empoli che, seppur recuperato clinicamente, è stato sostituito da Audero poiché lo svizzero non era ancora al 100% della forma).

Ecco perché il tecnico nerazzurro sta iniziando a studiare che linea a tre schierare contro la squadra di Cioffi: dando per scontati Pavard e Acerbi, la sostituzione "naturale" di Bastoni come braccetto mancino potrebbe portare a Carlos Augusto o Dimarco che però avrebbe due controindicazioni, la prima un naturale sbilanciamento offensivo della squadra da quel lato e poi la mancanza di alternative in panchina quando si tratterà di dare respiro all'esterno sinistro di centrocampo, mossa che Inzaghi opera solitamente a metà ripresa o poco prima.

Facendo invece 'scivolare" Pavard al centro e Acerbi a sinistra, come braccetto destro potrebbe esserci Bisseck, al momento la soluzione che sembra più probabile. Nel finale di partita, poi, al netto di risultato e situazioni tattiche, potrebbe anche avere qualche minuto de Vrij che quindi si metterebbe al centro facendo andare Pavard sul suo lato più classico.

Più difficile, ma non impossibile, vedere Darmian arretrato con Dumfries titolare (in questo caso l'alternativa all'esterno destro di centrocampo ci sarebbe, e porterebbe a Buchanan).

Vedi anche inter Inter, Zhang non molla: c'è fiducia per l'accordo con Oaktree. Poi i rinnovi