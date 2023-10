Ausilio: "Meglio Thuram di Lukaku perché ha voluto l'Inter"

© ipp

Nuova stoccata in casa Inter a Romelu Lukaku e in parte anche al Milan. "Chi scelgo tra Thuram e Lukaku? Thuram assolutamente perché è un ragazzo che ha voluto l'Inter, l'ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui", ha dichiarato Piero Ausilio premiato con la "Speciale Spiga d'Oro" all’auditorium del Centro Culturale "Il Pertini" di Cinisello Balsamo. "Già due anni fa l'operazione con il suo club di appartenenza era praticamente chiusa, poi subì un infortunio a pochi giorni dalla conclusione dell'accordo - ha aggiunto il ds nerazzurro -. Noi però non ci siamo mai dimenticati di lui e lui evidentemente non si è mai dimenticato dell'Inter perché anche quando sono arrivate altre società (il Milan, ndr), anche se ora negano di averlo trattato ma ci sono state, lui ha scelto l'Inter come poi l'Inter di fatto ha scelto lui".