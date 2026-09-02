FUTURO

Inter, dove va Ausilio? Dalla posizione sulla Serie A all'Arabia e il feeling con De Zerbi

L'ormai ex direttore sportivo nerazzurro ha molto mercato: vivi i contatti con gli Spurs e con Simone Inzaghi

02 Set 2026 - 17:54
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Tutte le storie, anche le più belle, hanno una fine. Così, dopo 28 anni, anche tra Piero Ausilio e l'Inter è finita. Il direttore, in scadenza a giugno 2027, dopo non aver trovato un'intesa sul rinnovo ha deciso di mettere un punto e risolvere anzitempo. Ora dunque per Ausilio si apre un nuovo capitolo e le richieste dopo l'ottimo lavoro in nerazzurro non mancano.

No all'Italia

 Di certo c'è che la prossima squadra di Ausilio non sarà in Serie A. Oltre a voler provare un'esperienza all'estero, il dirigente di Cinisello dopo una vita in nerazzurro non riuscirebbe a trovarsela subito contro: "L’Inter è nel mio sangue, è l’aria che ho respirato ogni giorno, una seconda pelle. Lascio questo ruolo, ma non potrò mai staccarmi da questi colori", le parole colme di commozione con cui Ausilio ha salutato. Da scartare dunque l'ipotesi di un prossimo capitolo in Serie A, almeno nell'immediato. 

Inter, Ausilio saluta dopo 28 anni: i migliori colpi dello storico ds nerazzurro

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© Getty Images | Lautaro Martinez - 2018, 25 milioni
© Getty Images | Lautaro Martinez - 2018, 25 milioni
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Sirene dalla Premier: De Zerbi in pressing

 Molto più probabile un'avventura fuori dall'Italia. Magari nel campionato principe in questo momento: la Premier League. In questo senso vanno registrate le telefonate che ci sarebbero già state con Roberto De Zerbi. La connessione con il tecnico del Tottenham è fortissima. Era proprio il bresciano il primo nome portato da Ausilio per il post simone Inzaghi. Poi si è virato su Cristian Chivu, ma il rapporto di reciproca stima è forte. Gli Spurs inoltre hanno da anni un'anima italiana: da Conte a De Zerbi passando per Paratici. Ausilio dopo anni in cui ha lavorato in regime di austerity potrebbe trovarsi a operare con il maxi budget di una big inglese.

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In Arabia con Inzaghi

 De Zerbi e gli Spurs non sono però l'unica squadra in pressing su Ausilio. Da tempo il dirigente lombardo è corteggiato da un altro ex nerazzurro: Simone Inzaghi. Dopo aver lavorato fianco a fianco con profitto per tre anni a Milano, il tecnico piacentino porterebbe molto volentieri Ausilio in Arabia Saudita, all'Al Hilal. Anche da quel punto di vista il contratto sarebbe ricchissimo e il budget con cui operare sul mercato sarebbe da capogiro, certo trasferirsi in Arabia sarebbe una scelta di vita. Ora la palla è soltanto nelle mani di Ausilio. 

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Inter, dopo 28 anni Ausilio saluta: a fine anno sarà separazione

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