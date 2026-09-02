Inter, dove va Ausilio? Dalla posizione sulla Serie A all'Arabia e il feeling con De Zerbi

De Zerbi e gli Spurs non sono però l'unica squadra in pressing su Ausilio. Da tempo il dirigente lombardo è corteggiato da un altro ex nerazzurro: Simone Inzaghi. Dopo aver lavorato fianco a fianco con profitto per tre anni a Milano, il tecnico piacentino porterebbe molto volentieri Ausilio in Arabia Saudita, all'Al Hilal. Anche da quel punto di vista il contratto sarebbe ricchissimo e il budget con cui operare sul mercato sarebbe da capogiro, certo trasferirsi in Arabia sarebbe una scelta di vita. Ora la palla è soltanto nelle mani di Ausilio.