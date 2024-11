Arnautovic si confessa: "Ho passato giorni difficili: conta il meglio dell'Inter, non il mio"

Novanta minuti in campo per Marko Arnautovic nell'1-1 imposto dalla Slovenia all'Austria, con un gol segnato al minuto 81' da Cerin a pareggiare il vantaggio dei padroni di casa firmato al 27' da Schmid. Un risultato deludente per l'attaccante nerazzurro che a fine partita ha rilasciato un'intervista esclusiva a Simone Togna per SportMediaset parlando delle sue ultime settimane tuttt'altro che facili: "Qui vengo e gioco, all'Inter gioco meno perché ci sono grandi attaccanti. Una cosa difficile per me perché per tutta la mia vita ho sempre giocato dal 1', però capisco le decisioni del mister. Faccio tutto il possibile all'Inter per aiutare Lautaro, Thuram, Taremi e Correa. Siamo in 5, cerchiamo di aiutarci, io voglio il meglio possibile per l'Inter, che ora non è il meglio possibile per me, però l'Inter è tutto, è la mia squadra e faccio tutto per aiutare la mia squadra".